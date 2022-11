Transferts - PSG : Grosse inquiétude sur le mercato pour Luis Campos

Thibault Morlain

Pour son premier mercato, Luis Campos a eu beaucoup de boulot, que ce soit au niveau des arrivées, mais aussi des dépars. Epaulé par Antero Henrique pour dégraisser, le Portugais a fait partir de nombreux indésirables de Christophe Galtier. Mais la plupart sont partis sous la forme d’un prêt. Et si une option d’achat peut permettre que cela se transforme en transfert définitif, cela ne devrait pas être le cas et le PSG pourrait à nouveau se retrouver avec ses indésirables sur les bras l’été prochain.

A peine arrivés au PSG, Christophe Galtier et Luis Campos ont été très clairs : il fallait dégraisser l’effectif. Plusieurs indésirables ont alors été invités à se trouver un nouveau club. Et au fil des semaines, le loft parisien s’est vidé avec les départs de Mauro Icardi, Ander Herrera, Leandro Paredes ou encore Julian Draxler. Oui mais voilà, la majorité de ces départs ont été actés sous la forme d’un prêt et le PSG n’en aurait pas terminé avec eux…

Des options d’achat qui ne seront pas levées ?

Comme expliqué par L’Equipe , le PSG aurait de grandes chances de se retrouver avec ses indésirables sur les bras l’été prochain. Y compris ceux dont les prêts disposent une option d’achat. Les regards se tournent vers Leandro Paredes, prêté à la Juventus, Ander Herrera, cédé à l’Athletic Bilbao, ou encore Georginio Wijnaldum, aujourd’hui à l’AS Rome. Bien que ces clubs disposent d’une option d’achat pour conserver les joueurs prêtés par le PSG, le quotidien sportif explique qu’on en prendrait pas forcément le chemin. Cela pourrait alors poser quelques problèmes à terme.

Des retours déjà acquis au PSG

Et ce ne seront pas les seuls retours au PSG à l’été 2023. Prêté à Galatasaray, Benfica et Fulham, Mauro Icardi, Julian Draxler et Layvin Kurzawa n’ont eux pas d’option d’achat. Il est ainsi prévu qu’ils reviennent à Paris dans quelques mois. A voir maintenant si un club envisagera de les récupérer après…