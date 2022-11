Mercato - ASSE : Il apporte une mauvaise nouvelle à Loïc Perrin

Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé dans le collimateur de l’ASSE et de Loïc Perrin pour venir reprendre le flambeau de Laurent Batlles et redresser une situation sportive actuellement désastreuse, Hervé Renard a évoqué son avenir. Et le sélectionneur de l’Arabie Saoudite semble avoir d’autres ambitions que de signer chez les Verts…

Actuelle lanterne rouge de Ligue 2 après avoir vécu une relégation cet été, l’ASSE vit une période très compliquée. C’est la raison pour laquelle Loïc Perrin, le coordinateur sportif des Verts, envisagerait un changement au poste d’entraîneur, et Média Foot faisait récemment écho d’un intérêt pour Hervé Renard qui est actuellement en poste à la tête de l’Arabie Saoudite, avec qui il dispute la Coupe du Monde au Qatar.

« Je peux entraîner des équipes nationales de plus haut niveau »

Dans un entretien accordé à beINSPORTS, Hervé Renard a évoqué son avenir, et le sélectionneur de l’Arabie Saoudite semble avoir d’autres ambitions que de venir à l’ASSE : « Un retour en Ligue 1 ? Je ne suis pas un entraîneur avec un CV qui peut choisir où il a envie d'aller comme Zinedine Zidane. Donc j'aurais certainement toujours du travail, mais où et comment, je ne peux pas savoir. Je pense et je suis persuadé que je peux entraîner des équipes nationales de plus haut niveau, capables de venir jouer un titre comme un championnat d'Europe. Mais voilà, ça c'est mon intime conviction. Est-ce que j'ai raison ou tort ? Je suis persuadé d'avoir raison. Je le dis et je n'aime pas le dire trop souvent », confie Renard. En clair, une arrivée à l’ASSE ne semble pas vraiment d’actualité.

