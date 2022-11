Mercato : Annoncé à l'ASSE après son exploit à la Coupe du monde, Renard se lâche sur son avenir

Arthur Montagne

Sélectionneur de l'Arabie Saoudite, Hervé Renard est l'un des hommes forts du début de cette Coupe du monde. Et pour cause, les Saoudiens ont fait tomber l'Argentine de Lionel Messi (2-1), le premier grand exploit du Mondial. Une prestation qui ne passe pas inaperçue puisque sur l'ASSE envisagerait déjà de le rapatrier en France. Mais l'ancien coach de Sochaux semble avoir de plus grandes ambitions.

C'est la première sensation de la Coupe du monde au Qatar. En effet, l'Arabie Saoudite a fait tomber l'Argentine de Lionel Messi d'entrée. Un sacré coup de tonnerre orchestré par Hervé Renard, sélectionneur saoudien. D'ailleurs, dans la foulée, son nom a circulé du côté de l'ASSE. Néanmoins, Hervé Renard, interrogé sur son avenir au micro de beIN SPORTS , affiche des ambitions bien plus importantes.

«Je suis persuadé que je peux entraîner des équipes nationales de plus haut niveau»

« Un retour en Ligue 1 ? Je ne suis pas un entraîneur avec un CV qui peut choisir où il a envie d'aller comme Zinedine Zidane. Donc j'aurais certainement toujours du travail, mais où et comment, je ne peux pas savoir. Je pense et je suis persuadé que je peux entraîner des équipes nationales de plus haut niveau, capables de venir jouer un titre comme un championnat d'Europe. Mais voilà, ça c'est mon intime conviction. Est-ce que j'ai raison ou tort ? Je suis persuadé d'avoir raison. Je le dis et je n'aime pas le dire trop souvent », assure Hervé Renard avant de poursuivre.

«J'ai un respect infini pour beaucoup d'entraîneurs»