Navas, PSG, João Félix... Toutes les infos mercato du 26 novembre

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes début janvier après la Coupe du Monde au Qatar, Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

Indésirable au PSG, il lâche ses vérités

Dans une interview accordée à L'EQUIPE , Thilo Kehrer, qui s'est engagé avec West Ham l'été dernier, a justifié son départ du PSG. « Je voulais jouer prendre du rythme pour aller la Coupe du monde. On n’a pas les résultats qu’on veut, mais je viens en sélection avec confiance car j’ai enchaîné les matches dans la meilleur ligue du monde. J’ai toujours pensé que jouer était primordial pour se développer, car aucun entraînement ne peut compenser un match. Au bout d'un moment, on a un statut dans un club et il est compliqué d'en sortir, même si j'ai beaucoup joué lors de certaines saisons à Paris. C'est toute cette expérience que j'ai ramenée à West Ham où chaque match est un défi », a confié l'international allemand.



Le PSG est passé à l'action pour João Félix

Toujours à l'affût pour des opportunités de marché, Luis Campos suivrait de très près la situation de João Félix. Et pour cause, l'international portugais traverse une période délicate à l'Atlético de Madrid et pourrait donc partir prochainement. Selon Relevo , le PSG est d'ailleurs déjà entré en contact avec Jorge Mendes, l'agent de l'ancien joueur de Benfica.



PSG : Campos s'active pour un gros transfert

Alors qu'il n'a pas joué de la saison avec le PSG où il est devenu doublure de Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas pourrait partir cet hiver. Proche de s'engager avec Naples l'été dernier, le Costaricien, dont le contrat s'achève en 2024, sera encore sur le départ en janvier, mais comme l'explique L'EQUIPE , Keylor Navas ne quittera le PSG que s'il trouve le club qui lui convient parfaitement.



Le PSG plombé par le fair-play financier cet hiver ?