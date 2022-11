Mercato - PSG : Vendu par Campos, il explique son transfert

Arnaud De Kanel

Cet été, Thilo Kehrer n'a pas échappé au grand coup de balai orchestré par Luis Campos, Christophe Galtier et Antero Henrique. Pas dans les plans du nouveau coach parisien, l'Allemand a quitté le PSG pour rejoindre la Premier League et West Ham. Actuellement au Qatar pour disputer le Mondial, il est revenu sur les raisons de son départ.

A l'été 2018, Thilo Kehrer rejoignait le PSG pour 37M€. Si son transfert avait pu étonner, le défenseur allemand était l'une des priorités de Thomas Tuchel. Or, son aventure au PSG n'a pas marqué les esprits et il était invité par Luis Campos et la direction à quitter le club de la capitale lors du mercato estival. Et on comprend mieux son choix de rejoindre West Ham désormais.

Kehrer pensait au Mondial

Dans un entretien accordé à L'Equipe , Thilo Kehrer a expliqué son choix de rejoindre West Ham. « Pourquoi West Ham ? Je voulais jouer prendre du rythme pour aller la Coupe du monde. On n’a pas les résultats qu’on veut, mais je viens en sélection avec confiance car j’ai enchaîné les matches dans la meilleur ligue du monde. J’ai toujours pensé que jouer était primordial pour se développer, car aucun entraînement ne peut compenser un match. Au bout d'un moment, on a un statut dans un club et il est compliqué d'en sortir, même si j'ai beaucoup joué lors de certaines saisons à Paris. C'est toute cette expérience que j'ai ramenée à West Ham où chaque match est un défi » confie l'ancien défenseur du PSG.

«J'avais pour objectif de montrer mes qualités de leader»