Mercato - PSG : Mauvaise nouvelle pour le projet QSI avec un lofteur

Guillaume de Saint Sauveur

Actuellement prêté avec option d’achat par le PSG du côté de la Juventus Turin, Leandro Paredes a donc été poussé vers la sortie par Luis Campos durant le mercato estival avoir fait partie du fameux loft mis en place par le nouveau conseiller sportif. Mais à en croire les dernières tendances, il devrait revenir au PSG à l’été 2023…

Au même titres que d’autres éléments indésirables du PSG rapidement ciblés par le tandem Galtier-Campos à son arrivée l’été dernier, comme Rafinha, Thilo Kehrer, Layvin Kurzawa, Idrissa Gueye, Mauro Icardi, Ander Herrera ou encore Abdou Diallo, Leandro Paredes a donc été placé dans le loft et invité à se trouver un nouveau point de chute. Finalement, le milieu de terrain argentin avait rejoint la Juventus Turin sous la forme d’un prêt avec une option d’achat de 22M€ en toute fin de mercato estival. Mais de quoi sera fait son avenir ?

👇En pleine Coupe du monde, Galtier fait le point sur les situations de Messi et Mbappé👇 pic.twitter.com/94Nkj6FIIx — le10sport (@le10sport) November 25, 2022

Paredes bientôt de retour au PSG ?

Marco Guidi, journaliste pour la Gazzetta dello Sport , a fait une grande annonce sur l’avenir de Paredes dans un entretien accordé à TMW : « Je ne vois pas Paredes porter encore le maillot de la Juve la saison prochaine. Non seulement pour des raisons économiques, mais aussi parce que nous parlons d'un joueur qui a un salaire de 7,5 millions d'euros par an. À mon avis, il n'a pas donné autant que ce que la Juve attendait, en même temps Locatelli gagne en confiance à ce poste et en fait Paredes est une réserve pour le moment. Les Bianconeri ont trouvé la stabilité avec Locatelli devant la défense, je doute que Paredes puisse retrouver sa place de titulaire dans l'urgence », indique le journaliste italien.

« Du mal à penser qu’il sera encore à la Juventus... »