Mercato - OM : Milik cartonne, Longoria reçoit une bonne nouvelle

Prêté à la Juventus depuis le dernier mercato, Arkadiusz Milik a fait une plutôt bonne première partie de saison dans une équipe qui a rencontré des gros problèmes. Certains médias ont annoncé un possible retour à l’Olympique de Marseille en fin de saison, mais le Polonais semble avoir convaincu tout le monde du côté de Turin.

Avec le flop de Luis Suarez cette saison, certains doivent regretter Arkadiusz Milik du côté de l’OM ! L’attaquant de 28 ans semblait être une arme offensive précieuse pour Igor Tudor, mais a finalement été prêté à la Juventus, avec une option d’achat fixée à 7M€.





« On a trouvé un bon prêt à la Juventus »

« On considérait que Milik est un joueur de très haut niveau mais qui n'est pas adapté à notre style de jeu » a récemment expliqué le président Pablo Longoria, concernant le départ de Milik lors du dernier mercato. « On a trouvé un bon prêt à la Juventus. On maintient la valeur du joueur car il est performant ».

La Juventus veut lever l’option d’achat