Transferts - OM : Une blessure change tout pour le mercato de Longoria

Arnaud De Kanel

Pablo Longoria pensait certainement avoir fait le plus dur en signant douze joueurs lors du mercato estival. Pour autant, les premiers mois de l'OM ont montré qu'il y avait encore besoin de changement dans l'effectif. S'il pouvait se satisfaire d'Amine Harit, ce dernier s'est gravement blessé et l'oblige à réagir dès cet hiver.

Tout ne s'est pas passé comme prévu à l'OM depuis le début de la saison. L'entame en championnat aura été parfaite avant que l'équipe d'Igor Tudor flanche sur la fin, là où les résultats en Ligue des Champions étaient bons (2 victoires contre le Sporting). Et si l'OM y a cru à cette qualification pour les huitièmes, c'est en grande partie grâce à Amine Harit. Le Marocain est étincelant depuis quelques semaines. Mais face à l'AS Monaco, il s'est gravement blessé. Touché aux ligaments croisés du genou gauche, il est forfait pour le reste de la saison. Pablo Longoria devrait bouger pour le remplacer.

Mercato - OM : Longoria pose les bases du transfert de Gerson https://t.co/DsQEmFaqNe pic.twitter.com/s1eCdsYyhQ — le10sport (@le10sport) November 24, 2022

«Ça deviendra la priorité pour nous de trouver un joueur offensif»

La semaine passé, Pablo Longoria tenait une conférence de presse et il craignant un forfait d'Amine Harit pour le reste de la saison. « Si on vend Gerson et qu'on perd Harit, et la tendance est qu'il rate toute la saison, oui, on prendra un nouveau joueur lors du prochain mercato. Ça deviendra la priorité pour nous de trouver un joueur offensif » déclarait-il. Entre temps, beIN SPORTS a confirmé le forfait du Marocain. Et Pablo Longoria s'est penché sur plusieurs dossiers.

Blas, Malinovskyi... Longoria file droit au but