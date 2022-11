Mercato - OM : Longoria pourrait recevoir une aide précieuse pour Gerson

Axel Cornic

Un départ se dessine à l’Olympique de Marseille à quelques semaines du mercato hivernal, avec Gerson. Pourtant, cette opération ne semble pas si simple que ça pour Pablo Longoria, qui pensait pouvoir convaincre Flamengo de récupérer leur ancien joueur pour une indemnité de transferts de 15M€.

Lors de la victoire sur l’OL, il n’a joué qu’une minute de jeu et la plupart des observateurs s’accordaient pour dire qu’on ne le reverrait plus jamais porter les couleurs de l’OM. Pourtant, plus le mercato hivernal approche plus un départ de Gerson semble devenir compliqué.

« C’est une opération très compliquée à réaliser »

La principale piste pou le milieu brésilien pourrait en effet tomber à l’eau, avec Flamengo qui ne semble pas pouvoir accéder aux demandes de l’OM. « C’est une opération très compliquée à réaliser » a expliqué le président Rodolfo Landim, contacté par L’Equipe . « Avec le joueur et son staff, on est d’accord. Mais, vu comment les choses évoluent, j’ai l’impression que ça va être très difficile (de réaliser ce transfert) ».

Le dossier Gerson bloqué, mais...

D’après les informations du quotidien, au sein de l’OM on laisse entendre que les négociations autour de Gerson n’avanceraient pas aussi vite que voulu, avec chaque partie qui semble pour le moment camper sur ses positions. Pablo Longoria pourrait toutefois compter sur des intermédiaires de mercato, les mêmes qui avaient participé à l’arrivée de Gerson à l’OM en 2021, pour essayer de débloquer la situation.