Mercato - OM : Flamengo met les choses au point pour le transfert de Gerson

Pas dans les plans d’Igor Tudor durant la première partie de saison, Gerson s’imagine déjà loin de l’OM pour le reste de cet exercice. Et aujourd’hui, l’idée du Brésilien est de revenir à Flamengo, son ancien club. Ces dernières heures, son père et agent a d’ailleurs assuré que l’affaire été bouclée. Du côté de Flamengo, on tient toutefois un discours un peu différent…

Arrivé à l’été 2021 à l’OM, Gerson vivrait actuellement ses derniers jours en tant que joueur marseillais. Alors que le Brésilien n’est pas dans les plans d’Igor Tudor, tout indique qu’il devrait être transféré cet hiver. Sa destination ? Flamengo. D’ailleurs, au sein du club carioca, on a souhaité mettre les choses au point à propos de Gerson.

Transfert réglé pour Gerson ?

Il y a quelques heures, Marcao, père et agent de Gerson, avait fait une annonce fracassante. Ainsi, pour la presse brésilienne, il avait assuré que le retour du joueur de l’OM à Flamengo était bouclé. Il n’en serait finalement rien…

« C’est très difficile pour les chiffres »