Transferts - OM : Longoria se lance bien dans une bataille avec Blanc sur le mercato

Arthur Montagne

Après avoir dynamité le mercato estival, l'OM devrait de nouveau être actif cet hiver. Plusieurs renforts sont attendus, notamment pour compenser le départ probable de Gerson, ainsi que la grave blessure d'Amine Harit. Mais ce n'est pas tout puisque Pablo Longoria tenterait également de recruter Rick Karsdorp, un joueur également convoité par l'OL.

Cet hiver encore, l'OM ne devrait pas chômer sur le mercato. Et pour cause, le club phocéen s'apprête à laisser filer Gerson vers Flamengo, tandis que la grave blessure d'Amine Harit pousse Pablo Longoria à se renforcer sur le mercato. Et ce n'est pas tout puisque l'OM pourrait également sauter sur l'occasion qui se présente avec Rick Karsdorp.

Mercato - OM : Et si c’était lui le premier transfert de l’hiver ? https://t.co/ujiXmsfaO4 pic.twitter.com/1qVdpzvnLc — le10sport (@le10sport) November 22, 2022

Mourinho ne veut plus de Karsdorp

En effet, le latéral néerlandais est en froid avec José Mourinho et ne compte pas revenir à l'AS Roma après la trêve. Une situation compliquée qui pousse donc Rick Karsdorp à envisager un transfert lors du mercato d'hiver.

L'OM, l'OL et la Juventus déjà dans le coup ?