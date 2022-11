Mercato - OM : Longoria règle déjà un transfert pour janvier

Thibault Morlain

Le 1er janvier prochain, le marché des transferts ouvrira ses portes pour un mois. Et du côté de l'OM, cela risque de bouger, que ce soit au rayon des arrivées que des départs. Si différents noms circulent afin de venir renforcer l'effectif d'Igor Tudor, voilà que le premier départ à l'OM serait réglé.

Sous la pression de Frank McCourt, Pablo Longoria a bouclé certains départs lors du dernier mercato estival. Mais cela ne serait pas assez. Il faut donc s'en attendre à d'autres à l'OM pour le mois de janvier. Qui fera alors ses valises au sein de l'effectif d'Igor Tudor ? Dernièrement, les regards se tournaient vers Gerson. Cela serait désormais bouclé.

Un départ de l'OM après un an et demi

Grand perdant du changement d'entraîneur à l'OM, Gerson vivait mal le fait d'être remplaçant avec Igor Tudor. Ainsi, un transfert du Brésilien en janvier n'a cessé de prendre de l'ampleur, surtout suite aux propos de Marcao, son père et agent. Et l'avenir de Gerson va bel et bien s'écrire loin de l'OM visiblement...

Un transfert de Gerson bouclé ?

Comme évoqué depuis plusieurs jours maintenant, Gerson est attendu de retour à Flamengo, club qu'il avait quitté à l'été 2021 pour rejoindre l'OM. Dernièrement, ça négociait entre les deux clubs et voilà que Marcao a assuré au journaliste brésilien Julio Miguel Neto que c'était fait pour le retour de Gerson à Flamengo.