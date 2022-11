Mercato - OM : Longoria relance le gros transfert de l’hiver

Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé avec insistance sur le départ ces derniers jours, Gerson semblait bien parti pour retourner à Flamengo alors qu’il n’entre plus vraiment dans les projets d’avenir de l’OM. Mais il semblerait que ce transfert soit en train de capoter en raison des trop fortes demandes de Pablo Longoria sur le plan financier.

Dès le 26 octobre dernier, dans les colonnes de L’EQUIPE , le père de Gerson affichait sa ferme intention de claquer la prote de l’OM puisque son fils, élément majeur de Jorge Sampaoli la saison passée, fait figure de remplaçant depuis l’arrivée d’Igor Tudor : « On va aller voir ailleurs. C'est inévitable. On va s'organiser pour partir dès le prochain mercato. Si Gerson n'est plus important pour l'OM, alors on trouvera un club qui saura le valoriser. Plusieurs se sont déjà manifestés. On n'a eu aucune explication de la part du coach », confiait le père de Gerson. Et depuis, le dossier a bien évolué…

Mercato - OM : Flamengo met les choses au point pour le transfert de Gerson https://t.co/jbVwEuObPw pic.twitter.com/rwBbBZnw5s — le10sport (@le10sport) November 22, 2022

Gerson-Flamengo, tout semblait bouclé

En effet, tout semblait ficelé ces derniers jours entre l’OM et la direction de Flamengo, idéalement placé donc pour rapatrier son ancien milieu de terrain brésilien. Un deal aux alentours de 10M€ était initialement évoqué, d’autant que Flamengo dispose encore de droits sur l’image de Gerson, mais Pablo Longoria serait en train de faire capoter le deal…

« On est loin d’un accord »