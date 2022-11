Mercato - OM : Longoria pose les bases du transfert de Gerson

Axel Cornic

Dossier épineux de la première partie de saison, Gerson pourrait quitter l’Olympique de Marseille au cours du mercato hivernal. Les options ne sont toutefois pas nombreuses et Pablo Longoria a récemment reçu une très mauvaise nouvelle de la part de Flamengo, qui semblait être le favori pour recruter le milieu brésilien.

Entre Gerson et Igor Tudor, ça ne colle pas. Dès son arrivée en lieu et place de Jorge Sampaoli, le Croate a rencontré des problèmes avec le milieu de terrain, qui avait pourtant été l’un des joueurs majeurs de l’OM en fin de saison dernière. Les dernières semaines n’ont rien arrangé et un départ est donc rapidement devenu inévitable.

L'OM veut au moins 15M€

Au sein de l’OM on semble ouvert à un transfert de Gerson lors du mercato hivernal, mais pas à n’importe quel prix ! D’après les informations de L’Équipe , Pablo Longoria réclamerait au moins 15M€ pour lâcher l’international brésilien, soit à peu près la moitié de la somme déboursé au total en 2021 pour le recruter.

C'est beaucoup trop pour Flamengo