Mercato : Une opération à 240M€ en préparation pour Cristiano Ronaldo ?

Pierrick Levallet

N'étant plus sous contrat avec Manchester United, Cristiano Ronaldo se retrouve sans club. Si pour le moment, le Portugais est focalisé sur la Coupe du monde, il faudrait tout de même qu'il se trouve une nouvelle équipe pour continuer la saison. L'attaquant de 37 ans serait d'ailleurs tenté par l'Arabie Saoudite désormais. Et l'un de ses prétendants préparerait une offre démentielle pour le convaincre.

Rien n’allait plus pour Cristiano Ronaldo à Manchester United. En plein malaise, le Portugais était cantonné à un rôle de remplaçant sous Erik ten Hag. De ce fait, le Portugais a littéralement explosé dans un entretien pour Talk TV diffusé juste avant le début du Mondial au Qatar. Dedans, Cristiano Ronaldo dézingue tout le monde. Son entraîneur, ses coéquipiers, le club... Personne n’a échappé à la sulfateuse de l’attaquant de 37 ans. Ainsi, Manchester United a pris la décision de rompre son contrat et l’a annoncé sur son site officiel à travers un communiqué ce mardi. Désormais, quel avenir pour Cristiano Ronaldo ? Le Portugais est toujours lié à l’Arabie Saoudite. Et un prétendant préparerait une énorme offre pour le convaincre.

Transferts : Libre, Cristiano Ronaldo reçoit une proposition surréaliste sur le mercato https://t.co/ghBloWZvmB pic.twitter.com/0RGmsx8WXE — le10sport (@le10sport) November 23, 2022

Al-Nassr prépare une offre XXL pour Ronaldo

Comme le rapporte Marca , le propriétaire d’Al-Nassr, le prince Faisal Bin Turki, voudrait réaliser un énorme coup sur le mercato avec l’arrivée de Cristiano Ronaldo afin de placer le club sur la carte du monde. Dans cette optique, la formation saoudienne serait prête à lâcher une offre colossale pour convaincre le Portugais. Cet été, l’attaquant de 37 ans avait déjà reçu une proposition de 242M€ pour deux saisons de la part de l’Arabie Saoudite. L’offre d’Al-Nassr serait assez proche.

Ronaldo tenté par l’Arabie Saoudite

De son côté, Cristiano Ronaldo ne serait plus aussi réticent à l’idée de quitter l’Europe à en croire le média espagnol. Les circonstances auraient changé pour l’attaquant de 37 ans. De ce fait, le quintuple Ballon d’Or serait prêt à franchir le cap après son départ de Manchester United. Mais pour l’instant, Cristiano Ronaldo donnerait sa priorité à la Coupe du monde. Reste à voir s’il se laissera convaincre par Al-Nassr une fois le Mondial au Qatar terminé.