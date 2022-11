Mercato - PSG : Le Qatar a tranché pour le transfert de Cristiano Ronaldo

Guillaume de Saint Sauveur

Désormais libre de tout contrat depuis sa résiliation avec Manchester United, Cristiano Ronaldo est donc logiquement annoncé vers d’autres grosses écuries européennes, et le PSG fait partie des destinations évoquées. Pourtant, le Qatar aurait déjà décidé de ne pas foncer sur l’attaquant portugais…

En pleine rupture avec Manchester United depuis son entretien vérité de la semaine passée dans lequel il s’en prenait ouvertement à son entraîneur Erik Ten Hag et à la direction des Red Devils , Cristiano Ronaldo a fini par quitter le club anglais. Mardi soir, via un communiqué, Manchester United a effectivement annoncé la résiliation pure et simple du contrat de CR7 avec effet immédiat.

Ronaldo est libre… pour aller où ?

Cristiano Ronaldo devrait donc logiquement animer le mercato de janvier, puisqu’il a désormais tout loisir de choisir sa future destination. Peut-on imaginer que le PSG, qui compte déjà dans ses rangs des stars en attaque comme Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé, tente sa chance avec l’international portugais ?

Le PSG n’ira pas sur CR7