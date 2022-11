Mercato - PSG : Campos a pris une décision fracassante pour Cristiano Ronaldo

Ce mardi, Manchester United a annoncé le départ de Cristiano Ronaldo. Malgré tout, le PSG ne compterait en aucun cas se positionner pour boucler le transfert de CR7 au mois de janvier. Cristiano Ronaldo ne devrait donc pas évoluer aux côtés de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé après la Coupe du Monde au Qatar.

Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin avec Manchester United, Cristiano Ronaldo est parti plus tôt que prévu. Comme l'ont annoncé les Red Devils ce mardi, CR7 ne reviendra pas à Old Trafford après la Coupe du Monde.

This is also still the case https://t.co/aZRPoyILFa