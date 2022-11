Mercato : La bombe est lâchée, Cristiano Ronaldo sort du silence

Cristiano Ronaldo n'est plus un joueur de Manchester United. Après avoir critiqué son club, mais aussi son propre entraîneur, l'international portugais a été libéré de son contrat. La formation anglaise annonce avoir trouvé un accord avec le joueur ce mardi soir. Agé de 37 ans, il est désormais libre de s'engager avec l'équipe de son choix.

La sortie de Cristiano Ronaldo n'allait certainement pas rester sans conséquences. Au micro de Piers Morgan, le joueur de Manchester United n'avait pas hésité à critiquer le fonctionnement de son club, les jeunes joueurs du vestiaire, mais aussi son propre entraîneur. « J e n'ai pas de respect pour lui parce qu'il ne montre aucun respect pour moi » a confié la star portugaise au sujet d'Erik Ten Hag. Irrité par le comportement de Ronaldo, Manchester United a pris des mesures.

Seulement quelques heures après la parution de cet entretien, Manchester United réfléchissait déjà à rompre le contrat de Cristiano Ronaldo. Le divorce semblait déjà acté, il ne manquait plus que l'officialisation. Mais ce mardi soir, en pleine Coupe du monde au Qatar, les Red Devils ont annoncé le départ de Ronaldo.

Sur les réseaux sociaux, Manchester United a publié un bref communiqué pour officialiser son départ. « Cristiano Ronaldo quitte Manchester United d'un commun accord, avec effet immédiat. Le club le remercie pour son immense contribution au cours de deux passages à Old Trafford » peut-on lire.

