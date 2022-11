Mercato - Officiel : Manchester United annonce le divorce avec Cristiano Ronaldo

Vivant en plein malaise depuis le début de saison, Cristiano Ronaldo avait fait des révélations fracassantes sur Manchester United. Il semblait peu probable de revoir le Portugais porter à nouveau les couleurs des Red Devils après une telle sortie. Et sur son site, Manchester United a officialisé le départ avec effet immédiat de Cristiano Ronaldo.

Depuis le début de saison, rien n'allait pour Cristiano Ronaldo à Manchester United. Le Portugais vivait un véritable calvaire sous Erik ten Hag. Ainsi, il n’a pas manqué de lâcher quelques bombes au micro de Talk TV à propos du club, de ses coéquipiers et de son entraîneur avant le début du Mondial. Après ces révélations, Manchester United a pris une décision fracassante.

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC