Mercato : Cristiano Ronaldo reçoit le soutien d'une légende

La rédaction

Fortement critiqué depuis le début de la saison, Cristiano Ronaldo vit un véritable calvaire à Manchester United. En 16 journées de Premier League, l’attaquant portugais n’a disputé que 10 rencontres, pour seulement 4 titularisations. Mais le quintuple Ballon d’Or peut compter sur le soutien d’un ancien coéquipier : Iker Casillas, qui ne s’est pas empêché de défendre Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo vit actuellement son pire début de saison de sa carrière. L’attaquant portugais n’a disputé que 10 matchs sur 16 possibles et n’a été titulaire qu’à 4 reprises. Fortement critiqué ces derniers mois, le quintuple Ballon d’Or a reçu un énorme soutien.

Transferts : Cristiano Ronaldo met fin à un clash en interne https://t.co/nfOYwuEYbi pic.twitter.com/3qskOWoEKD — le10sport (@le10sport) November 21, 2022

« Si tu veux, je peux leur rappeler »

Dans des propos relayés par le média espagnol Sport , Iker Casillas a tenu à défendre Cristiano Ronaldo sur ses réseaux sociaux. L’ancien gardien du Real Madrid avoue ne pas comprendre comment les personnes peuvent oublier l’immense carrière de l’attaquant portugais. « Les gens ne peuvent pas oublier ce qu'il a fait si rapidement quand ils en parlent. Si tu veux, je peux leur rappeler. »

« C'est un joueur de première classe »