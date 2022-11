Mercato - PSG : Pour plomber un transfert XXL du Qatar, le Real Madrid a tout prévu

Thomas Bourseau

Certes, le PSG serait dans le coup au sujet de la course à la signature de Jude Bellingham. Néanmoins, le Real Madrid aurait déjà placé ses pions auprès du joueur du Borussia Dortmund en lui promettant une place de choix dans le futur milieu du club merengue.

Jude Bellingham (19 ans) est au coeur des plus folles rumeurs de transferts. Alors que son contrat court jusqu’en juin 2025 au Borussia Dortmund, l’international anglais pourrait suivre les traces de ses aînés Erling Braut Haaland et Jadon Sancho qui ont tous deux quittés le BvB pour respectivement rejoindre Manchester City et Manchester United. Les deux clubs en question sembleraient être sur les rangs pour accueillir Bellingham, au même titre que le PSG.

Le PSG se renseigne pour Jude Bellingham

Ces dernières semaines, Média Foot révélait qu’Antero Henrique serait parti à la pêche aux renseignements pour le transfert de Jude Bellingham au PSG. Cependant, le Paris Saint-Germain ne semble pas jouer les premiers rôles dans le feuilleton Bellingham, au contraire du Real Madrid.

Le plan du Real Madrid pour convaincre Bellingham