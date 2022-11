Mercato - PSG : Haaland est prêt à plomber un gros transfert de Campos

Buteur pour son premier match de Coupe du monde, Jude Bellingham confirme tout son talent sur la plus grande des compétitions. Le PSG le suit, tout comme Manchester City. Erling Haaland se serait d’ailleurs mêlé de ce dossier en demandant directement à son ancien coéquipier de le rejoindre chez les Skyblues.

Auteur d’une saison étincelante avec le Borussia Dortmund, Jude Bellingham intéresse les plus grosses équipes d’Europe, dont le PSG. Titulaire pour la première fois en Coupe du monde, l’international anglais a ouvert le score contre l’Iran (6-2), de quoi lancer parfaitement les Three Lions sur ce Mondial.

Vu la cote sur le marché des transferts de Jude Bellingham, le Borussia Dortmund risque d’être gourmand sur le plan financier. Pas de quoi effrayer le PSG… ni Manchester City ! Les Skyblues sont également intéressés par Bellingham et ils pourront compter sur un avantage de taille dans leur effectif.

A standout performance from Jude Bellingham. Dortmund planning for a summer 2023 departure. Liverpool and Real Madrid are the frontrunners but it’s an open race. Erling Haaland has already told him to join Manchester City. Chelsea also in the race and they want Declan Rice, too. pic.twitter.com/WcBItyQ80W