Mercato - PSG : Le successeur d'Haaland pose ses conditions pour son avenir

Pierrick Levallet

Nouvelle sensation du Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko s'est fait remarquer sur le marché. L'attaquant de 18 ans serait notamment dans le viseur du PSG et de Luis Campos. L'international allemand, lui, aurait posé ses conditions pour sa prolongation au Borussia Dortmund, alors que le FC Barcelone rode toujours dans les parages.

Ce n’est plus un secret, Kylian Mbappé n’est pas vraiment ravi de son rôle sous Christophe Galtier depuis le début de saison. L’international tricolore aimerait qu’un autre attaquant rejoigne le PSG. Dans cette optique, Luis Campos se serait déjà activé sur le marché des transferts et il serait notamment sur la piste de Youssoufa Moukoko. En fin de contrat en juin prochain avec le Borussia Dortmund, le joueur de 18 ans n’a toujours pas prolongé. Et le club de la Ruhr serait plutôt mal embarqué dans ce dossier pour le moment.

Mercato - PSG : Le successeur d’Haaland envoie un message clair à Campos https://t.co/T9z0tSUP8B pic.twitter.com/r7qNFnLmdg — le10sport (@le10sport) November 19, 2022

Moukoko veut la Ligue des champions

Comme le rapporte Sport , Youssoufa Moukoko aurait deux conditions pour prolonger avec le Borussia Dortmund. La première serait que le club se qualifie pour la Ligue des champions. Une chose pas vraiment évidente puisque l’équipe pointe à la 6e place de la Bundesliga, devancée par l’Union Berlin, l’Eintracht Francfort, le RB Leipzig, Fribourg et le Bayern Munich. La deuxième, ce serait qu’une clause libératoire du même type qu’Erling Haaland soit insérée dans son futur contrat. Pour le moment, aucun accord n’aurait été trouvé alors que d’autres clubs tournent autour de Youssoufa Moukoko.

Le Barça ne fera pas des folies pour Moukoko