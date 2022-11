Mercato - PSG : Le Qatar prêt à boucler un deal retentissant, les raisons sont connues

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le Qatar possède le PSG depuis 2011, un nouvel acteur pourrait débarquer dans les prochains mois. Deux fonds d’investissement sont intéressés par le rachat d’un pourcentage du capital de l’écurie parisienne. Un deal gagnant-gagnant, permettant au Qatar de faire rentrer de l’argent dans les caisses, alors que les Américains voient d’un très bon œil cet investissement dans la capitale.

Passé sous pavillon qatari en 2011, le PSG pourrait connaître un petit bouleversement dans les prochains mois. Samedi, L’Équipe a révélé qu’un fonds d’investissement américain s’était positionné il y a quelques semaines pour racheter un pourcentage du capital de l’écurie parisienne, de l'ordre de 10 à 15 %. Avec un club valorisé à 4 milliards d’euros, l’opération, vue d’un bon œil par le Qatar, pourrait être comprise entre 400 et 600M€. « Pourquoi pas un petit pourcentage du club. Nous réfléchissons à différentes offres en fait », a confié Nasser Al-Khelaïfi dans des propos accordés à talkSPORT . Un intérêt qui n’est pas si surprenant comme l’explique un spécialiste.



« Ils s'intéressent particulièrement au PSG car le club est associé à la ville de Paris »

« Les Américains investissent beaucoup dans le football, notamment dans le « Big 5 » (Angleterre, Italie, Espagne, France et Allemagne, NDLR). C'est un marché très compétitif. Ils s'intéressent particulièrement au PSG car le club est associé à la ville de Paris, avec son cachet. C'est en plus le seul club de la capitale, au contraire de Londres, Rome ou Madrid », explique un bon connaisseur du dossier, interrogé par Les Échos.

« C'est simplement le bon moment, avec on l'espère le bon partenaire, pour faire franchir une nouvelle étape au club »