Mercato - PSG : L’annonce tonitruante du Qatar sur l’avenir du projet QSI

Alors que plusieurs fonds d’investissement américains sont intéressés pour racheter un pourcentage du capital du PSG, le Qatar n’est pas insensible à cet intérêt comme l’a confirmé Nasser Al-Khelaïfi. Néanmoins, l’état-major qatari ne compte pas se séparer de l’écurie parisienne dans un futur proche selon une source proche de QSI.

Cela pourrait bouger dans les prochains mois au PSG. Deux fonds d’investissement américains souhaiteraient en effet racheter un pourcentage du capital du PSG, entre 10 et 15 %. Une opération qui pourrait atteindre 600M€ selon Les Echos , alors que l’écurie parisienne est valorisée à 4 milliards d’euros. De quoi relancer les spéculations autour de l’avenir du Qatar.

« Il n'est aucunement question d'un désengagement total »

« Il n'est aucunement question d'un désengagement total », assure une source proche de QSI, relayée par Les Echos . « C'est simplement le bon moment, avec on l'espère le bon partenaire, pour faire franchir une nouvelle étape au club ». Une sortie qui rejoint celle de Nasser Al-Khelaïfi, assurant que le Qatar n’avait pas l’intention de céder le PSG.

« Nous n'allons pas vendre »