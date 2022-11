Mercato - PSG : Al-Khelaïfi annonce une révolution pour le projet QSI

Thibault Morlain

Plus la Coupe du monde 2022 approchait, plus il était question de l'avenir du Qatar au PSG. Cela fait maintenant plus de 10 ans que QSI est au pouvoir au club de la capitale. Alors que le PSG était l'une des vitrines pour le Mondial, certains expliquait que le Qatar pourrait se désengager suite à cet événement. Il n'en serait rien selon Nasser Al-Khelaïfi, bien qu'une révolution pourrait être possible.

C'est en 2011 que QSI a racheté le PSG. Le Qatar est alors arrivé aux manettes du club de la capitale, multipliant les dépenses folles afin notamment de faire briller le pays, tout en faisant la promotion d'un événement : la Coupe du monde 2022. Et le tournoi vient d'ailleurs de débuter au Qatar, mais l'une des questions qui revenait dernièrement était de savoir ce que feront les Qataris après le PSG après le Mondial. QSI pourrait-il alors se désengager et quitter la capitale française ? Nasser Al-Khelaïfi l'a révélé, il y a des offres. Pour autant, il n'est pas prévu que le Qatar lâche le PSG de sitôt.

« Nous n'allons pas vendre »

Quid de l'avenir de QSI au PSG ? Ce lundi, à l'occasion d'un entretien accordé à TalkSport , Nasser Al-Khelaïfi a fait de grosses révélations à ce propos. Ainsi, le président du PSG a révélé des offres à plus de 4 milliards d'euros. Pas de quoi toutefois faire craquer le Qatar, qui n'envisage pas de vendre : « On a acheté le club 70M€, aujourd'hui, il vaut plus de 4 milliards d'euros. On a différentes offres. (...) On a eu une offre de plus de 4 milliards d'euros. Mais nous n'allons pas vendre ».

« Pourquoi pas un petit pourcentage »