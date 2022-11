Mercato - PSG : Un transfert XXL déjà prévu pour 2023 ?

Brillant avec le Borussia Dortmund et déjà buteur pour son premier match de Coupe du monde, Jude Bellingham intéresse le PSG. Le Borussia Dortmund prévoirait de s’en séparer à l’été 2023. Mais pour le moment, aucun prix n’a été fixé, le BvB attend sagement la fin du Mondial.

Et si le PSG réaliser un nouveau gros coup au milieu de terrain ? Après avoir fait venir Vitinha, Fabian Ruiz et Carlos Soler l’été dernier, Luis Campos aurait toujours des exigences dans ce secteur de jeu. Même si le début de saison de Vitinha donne satisfaction, le PSG cherche toujours à étoffer l’effectif de Christophe Galtier.

A ce poste, Luis Campos aurait des vues sur Jude Bellingham. Brillant avec le Borussia Dortmund, l’international anglais a frappé fort pour son premier match en Coupe du monde. Buteur, Bellingham a été partout lors du large succès de l’Angleterre sur l’Iran (6-2).

A standout performance from Jude Bellingham. Dortmund planning for a summer 2023 departure. Liverpool and Real Madrid are the frontrunners but it’s an open race. Erling Haaland has already told him to join Manchester City. Chelsea also in the race and they want Declan Rice, too. pic.twitter.com/WcBItyQ80W