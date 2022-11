Mercato - PSG : Paredes n'y arrive pas, Campos va perdre gros

Arnaud De Kanel

Invité à se trouver un nouveau challenge cet été, Leandro Paredes a rebondi du côté de la Juventus Turin. Un rebond raté pour un joueur qui a vu ses ressorts se casser rapidement. Dans une équipe prématurément éliminée de Ligue des champions, l'Argentin se retrouve remplaçant et son avenir est reconsidéré. Un coup dur pour Luis Campos.

Rien ne va plus pour Leandro Paredes à la Juventus. Quatre mois après son départ du PSG, le milieu de terrain comptait sur ce prêt afin de se relancer mais également de s'imposer sur la durée car une option d'achat avait été intégrée au deal. Sa situation reste inchangée à ce qu'il vivait à Paris puisqu'il est cantonné à un rôle de remplaçant. Ses performances ne sont pas au niveau et cela pourrait tout changer pour son futur.

Paredes en sursis

Les résultats en dents de scie de la Juventus n'arrangent pas les affaires du PSG. Paredes n'a pu que constaté l'élimination de ses nouveaux coéquipiers en Ligue des champions. Un désastre financier pour le club turinois qui pourrait donc décider de ne pas lever son option d'achat, bien qu'obligatoire, d'après la Gazetta dello Sport . Néanmoins, la Vieille Dame s'attend à une réaction de son milieu de terrain argentin. Le quotidien sportif ajoute qu'en cas de retour en forme après le Mondial, le club turinois pourrait se convaincre de lever l'option d'achat de Paredes. Or, elle sera renégociée et n'atteindra pas les 27M€ initialement prévus.

Un retour inéluctable ?