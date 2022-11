Mercato - PSG : Messi a déjà l'embarras du choix pour l'été prochain

La rédaction

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Lionel Messi n’a toujours pas décidé de son avenir. Pour l’instant, l’Argentin est pleinement concentré sur la Coupe du Monde. Luis Campos souhaite d’ailleurs prolonger La Pulga, comme le10sport.com vous l'a révélé. Mais l’Inter Miami serait notamment sur le coup pour recruter le sextuple Ballon d’Or. Le dossier part donc dans tous les sens...

Actuellement en fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi n’a toujours pas prolongé avec le PSG. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le Paris Saint-Germain souhaite conserver son joueur et Luis Campos s’active pour boucler ce dossier depuis semaines.

« On verra en fin de saison »

Au micro de TalkSport , Nasser Al-Khelaïfi a été interrogé ce lundi concernant l’avenir de Lionel Messi. Le président du PSG a d’ailleurs expliqué que La Pulga se sentait bien à Paris. « Messi ? Il est avec nous. C'est un joueur du PSG. Il a un contrat . Il est heureux au PSG. On verra en fin de saison. »

« J'aime beaucoup la ville et je découvre de nouveaux endroits »

Récemment, l’attaquant argentin s’était lui aussi exprimé sur son adaptation à Paris : « J'aime beaucoup la ville et je découvre de nouveaux endroits, je la trouve magnifique. La première année a été un énorme changement pour moi et j'étais dans le déni de tout parce que c'était soudain, et ce n'était pas une décision que je voulais prendre. »

David Beckham tente le coup