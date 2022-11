Mercato - PSG : Luis Campos prépare un sale coup à Laurent Blanc

Amadou Diawara

Pour venir épauler Achraf Hakimi au poste d'arrière droit, Luis Campos penserait à boucler le transfert de Malo Gusto, et ce, malgré la signature de Nordi Mukiele à l'été 2022. Reste à savoir si Laurent Blanc et Jean-Michel Aulas - respectivement coach et président de l'OL - accepteront de céder leur crack de 19 ans au conseiller football du PSG.

Lors du dernier mercato estival, Luis Campos a finalisé le transfert de Nordi Mukiele. Alors que ce dernier peut jouer en défense centrale ou dans le couloir droit, Christophe Galtier peut profiter de sa polyvalence. Toutefois, le conseiller football du PSG voudrait tout de même recruter un nouvel arrière droit pour épauler Achraf Hakimi.

Luis Campos veut chiper un joueur à Laurent Blanc

Selon les informations de Mundo Deportivo , Luis Campos voudrait piocher du côté de l'OL pour renforcer le couloir droit de la défense du PSG. En effet, le conseiller football parisien en pincerait pour Malo Gusto.

Malo Gusto dans le viseur du PSG ?