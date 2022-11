Mercato - Real Madrid : Ancelotti vise un gros transfert en Ligue 1

La rédaction

Alors qu'il a marqué les esprits ces derniers mois à l'OL, Malo Gusto suscite l'intérêt de plusieurs grands clubs européens. Son nom revient souvent sur le marché des transferts, à tel point que le jeune Français a deux gros clients à sa porte : le Real Madrid et le Bayern Munich.

A seulement 19 ans, Malo Gusto a gagné largement sa place dans l'effectif de l'OL cette saison. Le latéral droit intéresse fortement plusieurs grands clubs européens. Selon certains médias espagnols et Foot Mercato , le Français est même sérieusement dans le viseur du Real Madrid et du Bayern Munich en ce moment et pourrait faire ses valises dès cet hiver. Mais la bataille promet d'être rude...

Le Real a la priorité

Si une bataille entre les deux clubs devrait se dessiner, le club de la capitale espagnole aurait l'avantage. En effet, grâce à la bonne relation entre les deux clubs, Malo Gusto pourrait filer en Espagne et rejoindre ses jeunes compatriotes Camavinga et Tchouaméni entre autres. Le Real Madrid opterait donc pour sa stratégie habituelle ces dernières années : miser sur un jeune pour le voir exploser ensuite au sein de son équipe. Florentino Pérez a déjà tout prévu, semble-t-il, en le plaçant en tant que remplaçant de Dani Carvajal sur le côté droit.

Mercato : Après la blessure de Benzema, le Real Madrid tranche pour cet hiver https://t.co/tomuHEfsg6 pic.twitter.com/G0mX8SKlGm — le10sport (@le10sport) November 21, 2022

Le Bayern séduit par le profil

A l'image du Real, le Bayern Munich a aussi flashé sur le jeune Malo Gusto et souhaite réussir le gros coup. Même s'il part avec une longueur de retard, le club bavarois est très intéressé et serait prêt à intégrer le défenseur dès cet hiver. Selon les dernières estimations, le Lyonnais vaut 15 millions d'euros, une somme largement dans les cordes des deux clubs concernés. Mais Malo Gusto est très attaché à son club et il sera très difficile de le recruter tout de suite, son contrat ne se terminant qu'en 2024.