Mercato - PSG : Coup de théâtre pour le projet QSI, Al-Khelaïfi prend une décision radicale

Empêtré dans de nombreuses polémiques, Nasser Al-Khelaïfi souhaiterait prendre du recul après la Coupe du monde. Une information, qui pourrait faire grand bruit, alors que certaines rumeurs évoquent un désengagement progressif du Qatar au PSG. Suite à cette décision, le club parisien pourrait accueillir de nouveaux renforts.

Ces dernières semaines, Nasser Al-Khelaïfi a été cité dans plusieurs affaires extra-sportives. Par exemple, le responsable aurait demandé à son majordome de cacher des documents compromettants à la police selon les informations de L'Equipe . Le président du PSG, par le biais de son entourage, a nié toutes ces accusations, mais semble bien touché. Alors que l'avenir du Qatar au PSG fait l'objet de nombreuses spéculations, Al-Khelaïfi aurait pris une grande décision.

En plein scandale, Al-Khelaïfi va prendre du recul

Selon les informations du reporter George Malbrunot, grand reporter pour le Figaro, Nasser Al-Khelaïfi envisage de prendre du recul après la Coupe du monde organisée dans son pays. Une information confirmée par une source familière du responsable.

Des renforts attendus à la direction ?