Mercato - PSG : Une révolution prend forme au Qatar pour le projet QSI

Thomas Bourseau

Inauguré en 2011 avec l’arrivée des propriétaires qataris au PSG, le projet QSI pourrait entrer dans une nouvelle phase grâce à l’éventuelle vente de parts du club parisien. Nasser Al-Khelaifi a confirmé des intérêts et en interne, ça bouge déjà. Explications.

Cela fait quelques jours qu’une vente partielle du PSG est évoquée dans la presse. Et ce n’est pas Nasser Al-Khelaifi qui réfutera les rumeurs, mais pas pour un rachat total. Le projet QSI pourrait prendre un tournant comme le président du PSG l’a confié à talkSPORT . « On a acheté le club 70M€, aujourd'hui, il vaut plus de 4 milliards d'euros. On a différentes offres. (...) On a eu une offre de plus de 4 milliards d'euros. Mais nous n'allons pas vendre ».

En interne, il est dit qu’il faut franchir une nouvelle étape

Contactée par Les Echos , une source proche de QSI s’est confiée sur la situation autour du fait de céder des parts du capital du club, voire d’une vente totale du club. D’après ses propos, la deuxième option n’est pas d’actualité. « Il n'est aucunement question d'un désengagement total ». Pour autant, et toujours selon ladite source, l’opportunité de démarrer une nouvelle collaboration traîne dans les esprits des hauts décideurs qataris du PSG. « C'est simplement le bon moment, avec on l'espère le bon partenaire, pour faire franchir une nouvelle étape au club ».

«Le Qatar a besoin de trésorerie, après la Coupe du monde»