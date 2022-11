Mercato - PSG : Une révolution à 600M€ bouclée par le Qatar ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Un changement de taille semble prendre forme au Paris Saint-Germain. Alors que Nasser Al-Khelaïfi a récemment confirmé que le Qatar pourrait céder une partie du capital à un partenaire minoritaire, deux candidats seraient justement positionnés pour boucler une opération comprise entre 400 et 600M€. Cela pourrait donc bouger dans les prochains mois du côté du Parc des Princes.

Depuis son rachat par le Qatar en 2011, le PSG a changé de dimension, suscitant naturellement des convoitises. Interrogé par talkSPORT , Nasser Al-Khelaïfi a notamment révélé que les propriétaires qataris avaient refusé des offres conséquentes pour le PSG, insuffisantes néanmoins pour les convaincre de vendre. « On a acheté le club 70M€, aujourd'hui, il vaut plus de 4 milliards d'euros. On a différentes offres , a indiqué le président du PSG. On a eu une offre de plus de 4 milliards d'euros. Mais nous n'allons pas vendre. » Toutefois, un nouvel acteur pourrait débarquer au côté du Qatar.

Deux fonds américains positionnés

Il y a quelques jours, L’Equipe a révélé qu’un fonds d’investissement américain s'était positionné depuis plusieurs semaines pour racheter entre 10 et 15 % du capital du PSG. De son côté, Les Echos ajoutent qu’ils sont plusieurs à lorgner l’écurie parisienne. Deux fonds américains plus précisément, en discussion avec l’état-major du club pour une montée au capitale de l'ordre de 10 à 15 %.

Une opération comprise entre 400 et 600M€