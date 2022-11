Mercato - PSG : Vente, rachat... L'incroyable révélation de la presse italienne sur l'avenir du Qatar au PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A la tête du Paris Saint-Germain depuis 2011, le Qatar pourrait valider la cession d'une part minoritaire du club, alors qu’un fonds d’investissement américain est justement intéressé par le rachat d’un pourcentage du capital du PSG. Une révélation qui fait réagir en Europe, où l’on affiche de gros doutes sur l’avenir de l’écurie parisienne.

Une révolution pourrait bientôt avoir lieu du côté du PSG. Alors que le Qatar possède le club de la capitale depuis 2011, il n’est pas exclu qu’un nouvel actionnaire minoritaire débarque à Paris dans les prochains mois. Selon L’Equipe , un fonds d’investissement américain est notamment intéressé pour acheter entre 10 et 15 % du capital. Un intérêt confirmé par Nasser Al-Khelaïfi.

Al-Khelaïfi confirme l'arrivée éventuelle d'un partenaire

« Pourquoi pas un petit pourcentage. Nous allons y réfléchir, nous avons plusieurs offres », indiqué le président du PSG dans un entretien accordé à TalkSport . Forcément, de nombreuses questions se posent alors que le Mondial au Qatar vient d’ouvrir ses portes. Selon TMW , le Qatar n’exclurait pas de cesser son activité dans le football, et donc de ne plus investir. Pour illustrer cela, le média transalpin prend pour exemple le dossier Milan Skriniar, qui ne serait plus d’actualité au PSG depuis plusieurs semaines, alors que le Slovaque apparaissait pourtant comme la priorité de Luis Campos pour renforcer la charnière centrale.

La presse italienne jette un froid sur l'avenir du Qatar au PSG