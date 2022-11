Endrick, Cristiano Ronaldo, Skriniar… Toutes les infos mercato du 22 novembre

La rédaction

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes début janvier après la Coupe du Monde au Qatar, Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

Le PSG lâche 80M€ sur Endrick et Messinho

Annoncés avec insistance dans le viseur du PSG ainsi que d'autres grosses cylindrées européennes depuis plusieurs semaines, Endrick (16 ans) et William Estevão, dit Messinho (15 ans) affolent déjà le mercato. Les deux cracks brésiliens auront l'embarras du choix pour leur avenir, et selon les révélations de Globoesporte , le PSG prend les devants et propose un double transfert à hauteur de 80M€ afin de rafler la mise avec les deux pépites de Palmeiras. L'offre se découperait de la manière suivante : 50M€ en versement fixe + 30M€ supplémentaires sous la forme de bonus, mais elle aurait été refusée par Palmeiras, convaincu de pouvoir encore faire monter les enchères pour Endrick et William Estevão,



Cristiano Ronaldo prêt à revenir au Real Madrid ?

En pleine rupture avec Manchester United qu'il devrait logiquement quitter cet hiver, Cristiano Ronaldo pourrait retrouver l'un de ses anciens amours pour se relancer. Sport évoquait une volonté de retourner au Real Madrid, et Sky Deutschland confirme à son tour cette tendance en indiquant que CR7 accepterait même de signer un simple contrat de six mois avec le club merengue cet hiver. Les discussions auraient d'ailleurs été amorcées entre le Real Madrid et son agent, Jorge Mendes



Le PSG lâche l'affaire avec Skriniar

Milan Skriniar et le PSG, c'est définitivement terminé ? En discussions avec l'Inter Milan pour une prolongation de son contrat qui arrive à expiration, le défenseur slovaque semble définitivement s'éloigner du Parc des Princes. TMW annonce en effet que le PSG serait prêt à lâcher prise pour Skriniar. L’avancée des négociations entre l’Inter et son joueur n’incite pas à la confiance, mais un autre élément relance le dossier : la possible cession d'une part minoritaire du PSG à un fonds d’investissement, qui rend donc flou le budget accordé au mercato et donc à un dossier majeur tel que Skriniar.



