Transfert - PSG : Gros rebondissement pour le mercato de Luis Campos ?

La rédaction

Si le PSG est toujours très actif lors des périodes de mercato, le mois de janvier pourrait être plus calme que prévu au sein du club de la capitale. Alors que Luis Campos avait de grandes ambitions, notamment pour densifier la défense, le PSG ne devrait finalement pas recruter de défenseur cet hiver.

Depuis plusieurs mois, un nom agite la cellule de recrutement parisienne, Milan Skriniar. Le défenseur slovaque de 27 ans est une priorité de Luis Campos mais ce dernier semble désormais proche de prolonger à l’Inter Milan, alors que son contrat expire en fin de saison. Un coup dur pour le PSG qui ne devrait alors pas recruter de défenseur cet hiver compte tenu de la situation financière et sportive du club.

Le budget du PSG coince

Comme annoncé par la presse italienne, Milan Skriniar devrait prolonger à l’Inter Milan malgré l’intérêt du PSG et les nombreuses négociations entre les deux clubs. En difficulté financière, le club de la capitale va certainement laisser filer un joueur qu’il piste depuis des mois comme le précise TMW . Christophe Galtier va donc s’appuyer sur son effectif déjà présent alors que la valeur marchande de Skriniar est estimée à 60 millions d’euros.

Transferts - PSG : Une décision tonitruante prise par le Qatar pour le mercato ? https://t.co/Kz7IV5JKqt pic.twitter.com/5JjeiD3NIG — le10sport (@le10sport) November 22, 2022

La réorganisation défensive parisienne freine la venue de Skriniar

Alors que le PSG avait entamé sa saison avec 3 défenseurs centraux, Christophe Galtier semble désormais opter pour une défense plus traditionnelle à 4. Une réorganisation tactique qui explique, en plus des difficultés financières du club, que le PSG ait décidé de lâcher l’affaire concernant Milan Skriniar. De plus, avec son forfait pour le Mondial, Presnel Kimpembe va profiter de cette trêve pour préparer son retour. Un renfort précieux pour Christophe Galtier qui comptait depuis le début de la saison que sur deux centraux de formation en la présence de Sergio Ramos et Marquinhos.