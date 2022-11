Mercato - PSG : Le transfert de João Félix prend forme !

Arthur Montagne

Après avoir tenté de recruter un grand nom dans le secteur offensif, à l'image de Bernardo Silva ou Robert Lewandowski, le PSG pourrait bien se relancer dans ce projet cet hiver. La priorité de Luis Campos se nomme désormais João Félix. Et compte tenu de la situation du jeune portugais à l'Atlético de Madrid, un transfert semble largement envisageable.

L'été dernier, pour son premier mercato à la tête du PSG, Luis Campos a tenté de frapper fort dans le secteur offensif. En effet, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le conseiller sportif du club de la capitale a tenté de recruter Bernardo Silva, mais s'est heurté au refus de Manchester City, malgré une offre de 80M€. Luis Campos a également rêvé de recruter Robert Lewandowski qui s'est finalement engagé avec le FC Barcelone. Par conséquent, cet hiver, le PSG compte bien retenter le coup, mais cette fois-ci avec João Félix. Un dossier qui semble plus abordable.

L'Atlético dans l'obligation de vendre João Félix ?

Et pour cause, comme le souligne Eduardo Inda sur le plateau du Chringuito , les Colchoneros vont devoir vendre João Félix pour des raisons économiques. « L'Atletico ne s'est pas qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions et la perte pourrait s'élever à 50M€ », assure le directeur d' OK Diario . Dans cette optique, le club madrilène espère que « Joao Félix fasse une grande Coupe du monde car ils doivent le vendre quoi qu'il arrive. » Une belle opportunité s'offre donc au PSG.

La relation avec Simeone est très tendue

D'autant plus que la relation entre João Félix et Diego Simeone semble avoir atteint un point de non retour. Frustré par sa situation et son utilisation depuis le début de saison, le jeune portugais souhaiterait donc quitter l'Atlético de Madrid dès cet hiver. Une aubaine pour Luis Campos qui tenter a donc de le recruter au PSG.