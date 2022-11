Transferts - PSG : Simeone va rendre un grand service à Campos sur le mercato

Arthur Montagne

Depuis quelques semaines, le nom de João Félix revient avec insistance du côté du PSG. Et ce transfert semble parfaitement envisageable puisque l'Atlético de Madrid souhaite se séparer du jeune portugais dont la relation avec Diego Simeone semble désormais très détériorée.

Après avoir échoué à recruter un renfort offensif d'envergure durant le mercato estival, malgré les pistes menant à Bernardo Silva, comme révélé par le10sport.com, ou encore à Robert Lewandowski, le PSG compte bien compenser cet échec en janvier. C'est ainsi que la piste menant à João Félix revient avec insistance.

La relation Simeone-Félix s'envenime

Et comme révélé par Eduardo Inda sur le plateau du Chiringuito , la relation entre Diego Simeone et João Félix est devenue intenable et la situation est désormais irréversible, ce qui favorise l'idée d'un transfert cet hiver. Il faut dire que le jeune portugais ne semble pas à l'aise de le système du Cholo et joue peu depuis le début de saison.

L'Atlético veut vendre João Félix