Mercato - PSG : Campos dégaine une offre de 80M€ pour un incroyable double transfert

Arthur Montagne

Toujours à l'affût de jolis transferts avec les plus grands talents de la planète, Luis Campos semble très actif du côté du Brésil où il suit plusieurs cracks à l'image d'Endrick et William Estevão, deux des plus grands espoirs de Palmeiras. Une offre de 80M€ aurait même été transmise au club brésilien. En vain. Pour le moment.

Arrivé avec la réputation d'être un incroyable dénicheurs de talents, Luis Campos prépare déjà l'avenir du PSG. Et pour cause, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le conseiller sportif du club de la capitale s'apprête à passer à l'action pour Andrey Santos (18 ans), le milieu de terrain de Vasco de Gama. Mais ce n'est pas fini. En effet, le PSG est également très actif sur deux dossiers très chauds, à savoir ceux des deux cracks de Palmeiras : Endrick (16 ans) et William Estevão (15 ans).

O #PSG tentou contratar o meia Estevão e o atacante Endrick, mas o #Palmeiras recusou! Time paulista recusou R$ 430 milhões, entendendo que haverá uma maior valorização. #MercadoDaBola pic.twitter.com/yD2mR1Hiur — Brenno Beretta (@BrennoBeretta) November 22, 2022

Le PSG passe à l'action pour Endrick et Messinho

Et selon les informations de Globo Esporte , le PSG a même déjà dégainé une première offre afin de s'attacher les services des deux cracks. Ainsi, le club de la capitale aurait offert 80M€ pour réaliser ce double transfert. Selon le calcul du média brésilien, il s'agit d'une part fixe de 50M€ ainsi que 30M€ supplémentaires sous la forme de bonus. Proposition refusée par Palmeiras, convaincu de pouvoir encore faire monter les enchères pour Endrick et William Estevão, ce dernier étant surnommé Messinho pour ses similitudes dans le jeu avec un certain Lionel Messi.

Le père d'Endrick confirme