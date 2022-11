Cristiano Ronaldo, Navas, Suarez… Toutes les infos mercato du 23 novembre

La rédaction

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes début janvier après la Coupe du Monde au Qatar, Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

Cristiano Ronaldo perd une fortune avec son départ de Manchester United

Mardi, en début de soirée, Manchester United a officialisé la résiliation de contrat de Cristiano Ronaldo qui est désormais libre sur le marché des transferts. Et selon les estimations publiées par le Daily Mail , cette rupture de contrat va permettre aux Red Devils d'économiser environ 18M€ sur le salaire de l'attaquant portugais, qui ne touche aucune indemnité en acceptant cette résiliation à l'amiable.



PSG : Navas veut continuer sa carrière malgré son calvaire

Relégué au statut de doublure cette saison dans la hiérarchie des gardiens au PSG, Keylor Navas (35 ans) n'entend pas mettre un terme à sa carrière pour autant comme il l'annonce dans les colonnes de L'EQUIPE : « Tant que je me sentirai bien. Combien d’années, je ne sais pas. Pour le moment, je me sens capable de jouer tous les matches sans problème. Grâce à Dieu, je suis rarement blessé. J’ai commencé à prendre soin de mon corps assez jeune, mais je vais bientôt avoir 36 ans et, si je me sens très bien, c’est aussi le résultat du travail effectué ces huit dernières années », indique le gardien costaricien, sous contrat jusqu'en 2024 au PSG.



OM : Luis Suarez a une piste à l'étranger

Recruté pour 10M€ lors du dernier mercato estival, Luis Suarez dispose désormais d'un temps de jeu très limité à l'OM. Selon les révélations d' El Desmarque , Cadix aurait des vues sur le buteur colombien et envisage de se le faire prêter. Mais de son côté, l'OM n'envisage qu'un transfert sec pour Suarez et réclame sa mise de départ dans ce dossier, soit 10M€.

Le Barça tente le coup pour Cristiano Ronaldo

Libre de tout contrat depuis l'annonce de la rupture de son bail à Manchester United, Cristiano Ronaldo est officiellement à la recherche d'un nouveau club. Dans cette optique, plusieurs pistes circulent, mais selon Veronica Brunati, le FC Barcelone pourrait rafler la mise. Et pour cause, le Barça profiterait des discussions pour le transfert de Ruben Neves, pour négocier l'arrivée de CR7, les deux joueurs possédant le même agent, à savoir Jorge Mendes.



