Mercato - PSG : Keylor Navas annonce la couleur pour son avenir

Cantonné à un rôle de remplaçant de luxe cette saison au PSG, Keylor Navas envisage-t-il de mettre un terme prochainement à sa carrière avec cette situation délicate et alors que son contrat court jusqu’en 2024 ? Le gardien costaricien lâche ses vérités à ce sujet et affiche son envie de continuer au plus haut niveau.

Du haut de ses 35 ans (36 ans le 15 décembre prochain), Keylor Navas se rapproche inexorablement de la fin de sa carrière, d’autant que le gardien du PSG dispose d’un temps de jeu inexistant cette saison étant donné qu’il a été relégué au statut de numéro deux dans la hiérarchie, derrière Gianluigi Donnarumma. Mais Navas envisage-t-il pour autant de raccrocher prochainement les crampons ?

Navas veut continuer sa carrière

Interrogé dans les colonnes de L’EQUIPE , le gardien du PSG a mis les choses au clair quant à la suite de sa carrière : « Tant que je me sentirai bien. Combien d’années, je ne sais pas. Pour le moment, je me sens capable de jouer tous les matches sans problème. Grâce à Dieu, je suis rarement blessé. J’ai commencé à prendre soin de mon corps assez jeune, mais je vais bientôt avoir 36 ans et, si je me sens très bien, c’est aussi le résultat du travail effectué ces huit dernières années », confie Navas, sous contrat jusqu’en 2024 avec le PSG.

