Mercato - PSG : Un énorme indice dévoilé dans le feuilleton Messi ?

Thomas Bourseau

Au cœur des rumeurs mercato au vu de sa situation contractuelle au PSG, Lionel Messi ne songerait pas à son avenir en club pour le moment, mais uniquement à sa dernière Coupe du monde avec l’Albiceleste. L’international argentin pourrait cependant faire le choix de rejoindre Pep Guardiola à Manchester City à la prochaine intersaison, lui qui aurait donné son aval pour une prolongation de contrat.

Lionel Messi se trouve à un moment charnière de sa carrière. Du haut de ses 35 ans, lui qui soufflera sa 36ème bougie en juin prochain, Messi pourrait être amené à se lancer un ultime gros challenge en Europe après le FC Barcelone et le PSG. En effet, alors que son contrat expirera à la fin de la saison au Paris Saint-Germain, l’Argentin n’a pas encore pris sa décision de prolonger son bail ou non alors que le10sport.com vous affirmait le 20 octobre dernier que le conseiller football Luis Campos et l’ensemble de la direction du PSG travaillent sur ce dossier.

L’option Manchester City prise en considération par Messi ?

Focalisé sur le parcours de l’Argentine au Mondial, Lionel Messi aurait repoussé sa réflexion pour après la Coupe du monde, qui fermera ses portes le 18 décembre, et qui a vu son Albiceleste s’incliner face à l’Arabie saoudite ce mardi (2-1). Selon El Nacional, en cas d’échec de l’Argentine au Qatar, Messi pourrait prendre la décision de se lancer un nouveau challenge ailleurs qu’au PSG à la prochaine intersaison alors que le Manchester City de Pep Guardiola serait à l’affût, prêt à frapper, souhaitant aligner Erling Braut Haaland, Kevin de Bruyne et Lionel Messi ensemble.

Coupe du monde 2022 : Messi et l'Argentine s'écroulent contre l'Arabie Saoudite https://t.co/xRmx6Ggb6z pic.twitter.com/c6tHmxNRa7 — le10sport (@le10sport) November 22, 2022

Guardiola prolongé à City, le coup de pouce pour l’arrivée de Messi ?