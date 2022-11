Mercato - PSG : Une solution trouvée pour le fair-play financier ? La réponse

Thibault Morlain

Cela fait maintenant plusieurs années que le PSG est dans le viseur du fair-play financier. Cela s’est encore plus accentué dernièrement avec l’arrivée de Lionel Messi et la prolongation XXL de Kylian Mbappé. Pour le club de la capitale, il faut donc trouver des solutions financières. Et si cela passait par la vente d’un pourcentage du PSG ?

QSI n’a jamais lésiné sur les moyens pour avoir les meilleurs joueurs au PSG. Mais forcément, de telles dépenses attirent l’oeil et la menace du fair-play financier plane. Alors que le club de la capitale a déjà été sanctionné, l’épée de Damoclès est toujours présente. Mais comment faire pour que le PSG respire un peu mieux ?

Mercato - PSG : Une révolution prend forme au Qatar pour le projet QSI https://t.co/wxCZ9YXelZ pic.twitter.com/TSVXEzJxg9 — le10sport (@le10sport) November 22, 2022

Le Qatar prêt à céder un peu du PSG ?

Depuis peu, il est question d’une possible révolution pour le projet QSI au PSG. Ainsi, Nasser Al-Khelaïfi l’a confirmé, une réflexion est menée par les Qataris concernant la vente d’un pourcentage du club de la capitale : « Pourquoi pas un petit pourcentage. Nous allons y réfléchir, nous avons plusieurs offres ».

« Ça aide un peu »