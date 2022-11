Transferts - PSG : Antero Henrique totalement dépassé sur le mercato ?

Thomas Bourseau

Amené à changer de club à la prochaine intersaison en quittant le Borussia Dortmund, Jude Bellingham figurerait dans les petits papiers du PSG. Néanmoins, un duel au sommet semblerait entre le Real Madrid et Manchester City.

Jude Bellingham (19 ans) est sans contestation possible l’une des grandes sensations européennes de la saison. De par ses prestations avec le Borussia Dortmund, Bellingham a même été appelé par son sélectionneur Gareth Southgate pour participer au Mondial avec l’Angleterre. Selon Média Foot , le PSG serait à l’affût et se serait même renseigné sur sa disponibilité via Antero Henrique.

Bellingham ne jurerait que par le projet sportif

De son côté, Jude Bellingham prendra sa décision par rapport au projet sportif qui lui sera proposé et non l’offre financière comme un ami de la famille l’a confié à Sky Sports. « Le moyen de gagner le cœur de Jude est de vendre le plan de football à sa tête ». Le Real Madrid serait alors passé à l’attaque en lançant son opération séduction auprès du joueur. Il lui aurait été promis qu’il aurait une place de premier choix dans le milieu de terrain du Real Madrid lors des années à venir d’après Sky Sports.

City, premier obstacle au Real Madrid pour Bellingham