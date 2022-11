Mercato - PSG : Énorme concurrence pour ce transfert XXL de Campos

Brillant avec le Borussia Dortmund et déjà buteur en Coupe du monde, Jude Bellingham devrait quitter l’Allemagne l’été prochain. Le PSG le suit de près, tout comme Liverpool et le Real Madrid qui seraient favoris. Aucun prix n’a encore été fixé, le club de la Ruhr attend la fin du Mondial pour trancher.

Luis Campos n’a pas mis longtemps à se pencher sur ce secteur dès son arrivée au PSG. Rapidement, le conseiller sportif parisien a cherché à renforcer le milieu de terrain. Avec les départs de Leandro Paredes, Ander Herrera et Idrissa Gueye, le PSG avait besoin de renforts, surtout que Marco Verratti n’a jamais trouvé le parfait complément depuis le fameux trio avec Thiago Motta et Blaise Matuidi. Vitinha, Fabian Ruiz et Carlos Soler sont arrivés mais Luis Campos en veut encore plus.

En effet, le PSG s’intéresse à Jude Bellingham. Etincelant depuis le début de saison avec le Borussia Dortmund, l’international anglais a frappé fort pour sa grande première en Coupe du monde. Titulaire au milieu aux côtés de Declan Rice, Bellingham a ouvert le score contre l’Iran (6-2) et a réalisé une prestation complète. La meilleure manière de débuter dans un Mondial. D’après les informations de Ben Jacobs, vu les performances de son milieu, le Borussia Dortmund envisagerait de s’en séparer l’été prochain afin de récupérer un gros chèque. Même si pour le moment, aucun prix n’aurait encore été fixé, le BvB attend la fin de la Coupe du monde.

A standout performance from Jude Bellingham. Dortmund planning for a summer 2023 departure. Liverpool and Real Madrid are the frontrunners but it’s an open race. Erling Haaland has already told him to join Manchester City. Chelsea also in the race and they want Declan Rice, too. pic.twitter.com/WcBItyQ80W