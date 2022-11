Transferts - PSG : Henrique reçoit une réponse à 150M€ sur le mercato

Thomas Bourseau

Chargé des négociations de transfert du PSG, Antero Henrique verrait une concurrence XXL lui barrer la route dans la course à la signature de Jude Bellingham. On y verrait d’ailleurs plus clair dans l’évolution de ce feuilleton qui met le feu au marché.

Certes, Luis Campos est chargé des pistes à explorer sur le marché des transferts de par son rôle de conseiller football du PSG. Certes, Antero Henrique semble simplement être chargé des négociations de transferts. Cependant, Henrique serait de son propre chef allé à la pêche aux informations quant à la disponibilité de Jude Bellingham, promesse de 19 ans du football anglais qui flambe avec le Borussia Dortmund cette saison.

Mercato - PSG : Pour plomber un transfert XXL du Qatar, le Real Madrid a tout prévu https://t.co/NHMJgJI3Me pic.twitter.com/avEjhCYxvC — le10sport (@le10sport) November 22, 2022

Une bataille royale entre le Real Madrid, Manchester City et Liverpool ?

Contractuellement lié au BvB jusqu’en juin 2025, Jude Bellingham figurerait dans les petits papiers du Real Madrid notamment. Le club merengue aurait déjà lancé son opération séduction en marge d’un transfert pour l’été 2023 qui pourrait s’élever jusqu’à 150M€, la valeur marchande que Bellingham aurait selon le Borussia Dortmund. On lui aurait promis une place de premier choix au Real Madrid aux côtés d’Aurélien Tchouaméni et de Federico Valverde d’après Sky Sports. Manchester City serait perçu par le Real Madrid comme étant son rival numéro un dans la course à la signature de Bellingham lorsque Manchester United se serait retiré et Liverpool étant à l’affût depuis son passage à Birmingham.

« Le moyen de gagner le cœur de Jude est de vendre le plan de football à sa tête »