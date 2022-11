Mercato - PSG : Pistés par Luis Campos, deux cracks explosent déjà au Qatar

La rédaction

En cette période de Coupe du Monde, les directeurs sportifs vont porter un œil attentif aux performances des joueurs qu’ils pistent. Compte tenu des deux gros matchs de Jude Bellingham et de Cody Gakpo qui sont annoncés dans le viseur du PSG depuis quelque temps, Luis Campos pourrait bien préparer des offres pour ces deux pépites.

Pour leur premier match de Coupe du Monde, Jude Bellingham et Cody Gakpo se sont illustrés de la meilleure des manières en inscrivant respectivement un but avec l'Angleterre et les Pays-Bas. Des performances qui n’ont certainement pas échappé à Luis Campos, qui pistent les deux jeunes joueurs depuis des semaines. Toutefois, le PSG n’est pas le seul sur ces dossiers et la concurrence est rude : Real Madrid, Liverpool pour Bellingham et Manchester United pour Gakpo.

Bellingham confirme

Titularisé face à l’Iran, Jude Bellingham s’est distingué en inscrivant le premier but de la rencontre. Artisan majeur de l’écrasante victoire (6-2), il a été omniprésent dans l’animation offensive anglaise et confirme toutes les attentes placées en lui. À 19 ans, il est déjà indispensable au Borussia Dortmund au point d’être parfois nommé capitaine. Avec ses débuts tonitruants, sa cote ne risque pas de baisser tandis que sa valeur marchande est de 100 millions d’euros et que son contrat expire en juin 2025.

Mercato - PSG : Campos dégaine une offre de 80M€ pour un incroyable double transfert https://t.co/vbywkCZZLD pic.twitter.com/z9zHD1pxJ0 — le10sport (@le10sport) November 22, 2022

Gakpo sauveur des Pays-Bas

Face aux Sénégalais, les Néerlandais se sont froidement imposés (2-0) après avoir été dominés durant toute la rencontre. Joueur offensif le plus remuant du match côté orange, Cody Gakpo a été récompensé par un but à la 84e minute avant que Klassen double la mise. En pleine bourre avec le PSV Eindhoven, le joueur de 23 ans agite l’Europe. Ailier de formation, il est également capable d’évoluer dans l’axe et son début de saison est exceptionnel avec 14 buts et 17 passes décisives en 24 matchs.



Sous contrat jusqu’en juin 2026, il est courtisé par le PSG, Manchester United ou encore Leeds mais son début de Mondial pourrait bien ajouter des prétendants à la liste. Sa valeur marchande est estimée à hauteur de 45 millions d’euros.