Mercato - PSG : Ça bouge pour Cristiano Ronaldo, Luis Campos peut boucler un transfert à 100M€

Son départ de Manchester United désormais officiel, Cristiano Ronaldo pourrait retrouver la Serie A, telle serait en tout cas l’une des idées de Jorge Mendes pour l’avenir du numéro 7. L’agent portugais compterait en effet proposer les services de l’attaquant à l’AC Milan afin de permettre à Rafael Leao, annoncé notamment dans le viseur du PSG, de plier bagage.

Le divorce est désormais acté entre Cristiano Ronaldo et Manchester United. Dans un entretien accordé au journaliste Piers Morgan, le Portugais s’est lâché sur son club actuel, taclant les actionnaires, la direction, l’entraîneur et même ses coéquipiers. « S'ils ont essayé de me forcer à partir ? Oui. Pas seulement le coach mais des gens du club. Je me suis senti trahi. Je ne devrais peut-être pas dire ça, mais je m'en fiche. Les gens doivent entendre la vérité. Oui, je me sens trahi et j'ai le sentiment que certaines personnes ne veulent pas de moi ici, cette saison mais aussi la saison dernière », a-t-il notamment déclaré. Suite à cette interview, Cristiano Ronaldo ne va pas finir la saison avec Manchester United, qui a annoncé la rupture de son contrat ce mardi.

Jorge Mendes prêt à placer CR7 à Milan ?

Le quintuple Ballon d'Or est désormais libre. Mais où va-t-il rebondir ? Ce mardi, le quotidien transalpin QS annonce qu’un retour en Serie A serait souhaité par Jorge Mendes, agent du joueur. En effet, ce dernier verrait d’un bon œil une arrivée du côté de l’AC Milan, un moyen pour lui de négocier dans la foulée le transfert de Rafael Leão, estimé à 100M€ par la presse italienne, annoncé dans le viseur de plusieurs clubs à l'instar du PSG. Pour l’heure, aucune négociation ne serait en cours, mais un échange téléphonique aurait déjà eu lieu dans ce dossier qui paraît toutefois difficile à boucler.

Une opération loin de voir le jour