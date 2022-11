Mercato - PSG : Campos est prévenu pour le «nouveau Neymar»

Arthur Montagne

Bien décidé à s'attacher le services d'Endrick, le PSG aurait d'ores et déjà transmis une offre à Palmeiras pour ce transfert, mais cela semble encore insuffisant. Et pour cause, le club brésilien s'attend à pouvoir récupérer près de 60M€ pour celui qui est considéré comme le «nouveau Neymar».

Considéré comme l'un des meilleurs dénicheurs de talents, Luis Campos espère bien faire honneur à sa réputation pour assurer l'avenir du PSG. Dans cette optique, le club de la capitale fait notamment le forcing pour le transfert d'Endrick, considéré comme le plus grand espoir du football brésilien.

Mercato - PSG : Endrick affole l’Europe et prévient Campos https://t.co/Ojwa0QTFAr pic.twitter.com/xs53B370nZ — le10sport (@le10sport) November 12, 2022

Le PSG dégaine une offre pour Endrick

D'ailleurs, le PSG est déjà passé à l'action comme l'a récemment confié Douglas, le père d'Endrick. « Le Paris Saint-Germain est le seul club qui a ouvert des négociations avec Palmeiras avec une proposition officielle, dans l’état actuel des choses », confiait-il au micro de Canal do Nicola.

Palmeiras en veut plus